В Петербурге запустили конкурс на лучшее поздравление на День города

С 319-летием Петербурга горожане смогут поздравить любимый город онлайн. Участнику с самым ярким постом пообещали ценный приз.

Конкурс запустили в Северной столице ко Дню рождения города, который отмечают сегдня, 27 мая. Петербуржцы смогут выразить свою любовь и благодарность городу с помощью хештега #сднемрожденияПетербург. Жителям города предлагают с такой пометкой публиковать свои поздравления в социальной сети "ВКонтакте".

Автор с самым креативным постом получит семейные выходные в одном из лучих домов отдыха Петербурга. Уже 30 мая подведут итоги конкурса.