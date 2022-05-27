Петербург украсили цветами ко Дню города

Садовники украсили сады, бульвары и улицы Петербурга ко дню рождения города. Более 80 тысяч разных цветов появилось в кашпо и вазонах на Невском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Вертикальное озеленение является визитной карточкой Петербурга. На Каменноостровском проспекте, на стрелке Васильевского острова, Петербургском шоссе, Университетской набережной, Александровском и Румянцевском садах уже смонитрованы или продолжают устанавливать подвесные конструкции с цветами.

К концу мая садовникам удалось высадить более 750 тысяч летних цветов. Среди них лабелия, сурфиния, тагетес, пеларгония, агератум.