50 мундепов попросили СК защитить исторические здания Петербурга

К председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратились депутаты Законодательного собрания и муниципальных образований Петербурга. Они попросили вмешаться и положить конец незаконному сносу исторических зданий. Об этом сообщает телеканал 78.

Как рассказал градозащитник Олег Мухин, в Петербурге наметилась преступная тенденция по сносу исторических зданий под предлогом "советскости" или аварийности. Соответствующее обращение подписали 55 человек.

По словам муниципальных депутатов, Следственный комитет, возможно, вносит больший вклад в сохранение исторического облика Петербурга, чем КГИОП.