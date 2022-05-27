В Петербурге в триколор окрасят Дворцовый мост и Большой проспект П.С.

В честь Дня города в Петербурге в цвета российского флага подсветят Дворцовый мост и Большой проспект П.С. Об этом сообщает администрация города.

Праздничное оформление появится сегодня, 27 мая, в 22:45, одновременно с городским освещением. Для подсветки моста применят около 600 светодиодных светильников. Они размещены на пяти пролетах по обеим сторонам переправы. Более 100 энергосберегающих светильников нового поколения подсветят Большой проспект П.С.

Управлять подсветкой будет дистанционно "Ленсвет".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в честь Дня города сегодня зажгли факелы Ростральных колонн. Факелы будут дважды зажигать в честь Дня города. Второй раз они загорятся в ночь на 29 мая в рамках проекта "Музыка Дворцового моста".