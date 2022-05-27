По маршрутами Петра I смогут прогуляться жители и гости Петербурга

В Петербурге скоро появится возможность пройти маршрутами, которыми ходил первый российский император. На Петроградской стороне обустроят пешеходную территорию под названием "Путь Петра". Она будет тянутся от Кронверкского проспекта до Петроградской набережной.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", рабочие уже начали укладывать гранитные плиты. По еще только стоящейся аллее уже пытаются пройти петербуржцы. Представитель компании-подрядчика Виталий Годиев, из-за высокого трафика пешеходов в центре Петербурга тщательного подхода к планированию работ.

Сначала там сделают тротуар, а потом украсят ег медальонами. Сейчас их отливают в мастерской. Всего их будет четыре.