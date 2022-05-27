Глава террфонда ОМС Петербурге получит бонусы в размере 600% от зарплаты

Главе территориального фонда обязательного медицинского страхования в Петербурге могут выплачивать ежемесячные премии в размере 100% от зароботной платы, ежеквартальные выплаты в 300% и ежегодные в размере 600%.

Таким образом комитет государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Петербурга решил простимулировать работу главы террфонда. В ведомстве уже разработали соответствующий проект постановления. Он уже направлен на антикоррупционную экспертизу, сообщает ALLNW.

Каждый квартал комитет предлагает выплачивать главе фонда премию в размере 300% от оклада и в размере 600% от оклада – по итогам года.