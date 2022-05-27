Разрушенный храм святых Бориса и Глеба воссоздадут в Петербурге

Храм во имя святых Бориса и Глеба собираются заново отсроить в Петербурге. Здание имеет для города градостроительное и историческое значение.

Воссоздать храм предложил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга. Заслуженный архитектор РФ, вице-президент петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин примет непосредственное участие в реализации проекта. Также восстановление храма прокомментировали в РПЦ.

Взорванное в 1975 году здание придется восстаналивать почти с нуля, опираясь на исторические фотографии и чертежи, которые сохранили задумку автора. Однако расположение храма хотят поменять, поскольку из-за возведения на прошлом месте пришлось бы переделывать транспортную развязку.