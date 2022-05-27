Беглов поздравил петербуржцев с Днем города

С Днем города жителей Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов. В пятницу, 27 мая, Северная столица отмечает 319 лет со дня основания.

"Жить и работать в нашем городе – большая честь", - заявил Беглов в видеообращении, которое было опубликовано в аккаунтах губернатора Петербурга в социальных сетях. Также космонавт в честь праздника показал, как выглядит Петербург из космоса.

По его словам, у города есть огромный потенциал, который состоит из вклада каждого петербуржца. Он предложил горожанам выкладывать в социальных сетях поздравления под хештегом #сднемрожденияПетербург. Он отметил, что семья, чье поздравление окажется самым интересным, получит семейные выходные в одном из наших домов отдыха.