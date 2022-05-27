В День города в Петербурге будет дождливо и до +14

Циклон принесет в Петербург прохладную и пасмурную погоду перед пследними майскими выходными. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, погода в День города будет облачной и окажется под влиянием обширной "циклонической депрессии". Температура воздуха составит до плюс 14 градусов, а также пройдут небольшие дожди.

Также в День города, 27 мая, неприятные ощущения добавит западный ветер, а скорость достигнет от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

При этом не стоит ожидать в ближайшее время. Как рассказал Леус, в субботу тоже будет прохладно и не обойдется без дождей, аналогичная ситуация наблюдется и в Ленинградской облсти.