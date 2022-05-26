С помощью беспилотников теплоэнергетики в Петербурге предотвратили 120 дефектов

С начала года теплоэнергетики с помощью тепловизионной аэросъемки исследовали более трех тысяч километров теплосетей. Об этом сообщает ГУП "ТЭК".

Работы проводили на кварталах площадью почти 240 квадратных метров, а еще более 24 обследовали с вертолета. В 17 районах беспилотники обнаружили 120 утечек теплоносителя. С помощью вертолета же получилось найти точное местонахождение еще восьми потенциальных дефектов.

Температурной аномилией называют отклонение как минимум на два градуса, что может говорить о скрытой утечке, ослаблении теплозащитных свойств изоляции, подтоплении из-за неэффективной работы дренажа или микросвищах. На отрезках, где наиболее велик риск вытекния, незамедлительно проводят ремонт, а ветхие участки быстро включают в программу ремонтных работ.