День города изменит график разводки мостов в Петербурге

График разводки некоторых мостов изменится в ночь на 29 мая. Об этом сообщает "Мостотрест".

Дворцовый мост собираются развести в 00:00 под звуки классической музыки, который исполнит симфонический оркестр "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело. В 03:10 разведут Благовещенский мост - первой разводки в 01:25 не будет. В 03:00 свои крылья поднимет Троицкий мост.

Все остальные мосты будут работать по утвержденному графику. Изменения можно посмотреть на официальном сайте "Мостотреста", а также на официальной странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте" и телеграм-канале. Петербуржцев просят быть внимательнее при выборе своег маршрута.