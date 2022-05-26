Сотрудника СПбГУ задержали за установку скрытой камеры в женском туалете

Скрытую камеру нашли в одном из туалетов СПбГУ в здании на Университетской набережной, 7-11. Записывающее устройство было спрятано под медицинской маской. Об этом сообщает телеканал 78.

Исполняющий обязанности заместителя ректора по безопасности обратился в полицию с заявлением 25 мая. Камеру нашли на батарее. В памяти гаджета была кадры, сделанные во время использования женской уборной. С подобным заявлением после обратились еще две девушки-менеджера вуза.

В пресс-службе университета эту ситуацию прокомментировали. Исполняющий обязанности заместителя ректора по безопасности Юрий Пенов рассказал, что информация об инциденте была сразу направлена в правоохранительные органы. Также провели проверку. По её результатам при поддержке сотрудников вуза задержали работника учреждения. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.