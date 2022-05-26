В Петербурге назвали прогноз аварийности труб на 10 лет

272,6 млрд рублей составляет суммарный объем инвестиций, которые нужны для модернизации системы теплоснабжения Петербурга. Чиновники считают, что на эти денги смогли бы в течение 12 лет заменить не меньше 1,2 тысяч километров сетей в двухтрубном исчислении.

Как сообщает "Деловой Петербург", на начало этого года срок эксплуатации 37,4% тепловых сетей Петербурга превышает 25 лет. Из них 1,5 тысяч километров изношеных сетей принадлежат АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", а 1,1 тысяч километров обслуживает ГУП "ТЭК СПб".

По итогам прошлого года показатель аварийности на сетях, которые находятся в ведении последнего предприятия. 43% всех девектов нашли на сетях Пушкинского и Колпинского районов. В этом году на модернизацию теплоснабжающей инфраструктуры в этих районах хотят потратить 1 млрд 682 млн рублей.