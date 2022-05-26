Смольный установит регламент и штрафы для уличных музыкантов

В Петербурге подготовили законопроект, регламентирующий выступления уличных артистов на улицах города. Об этом сообщает городской комитет по культуре. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, а затем может поступить в Законодательное собрание города.

Документ вводит определение уличного выступления - это музыкальные, танцевальные или литературные представления на улицах и площадях. Организовывать такие выступления могут только достигшие 18-летнего возраста.

Органы исполнительной власти займутся согласованием уличных выступлений. Порядок этой процедуры в будущем определит правительство. Места выступлений разделят на те, где можн использовать громкие динамики и инструменты и те, где это делать нельзя. Зоны определят в зависимости от близости жилой застройки и административных зданий.

За несогласованные выступления будут штрафовать. Артисту придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям от 30 до 50 тысяч рублей.