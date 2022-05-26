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У «Невской ратуши» откроют общественное пространство за 100 млн рублей

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© Фото: google.ru/maps

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Осенью этого года новое общественное пространство откроется на территории бывшей фабрики имени Бебеля на улице Моисеенко. Об этом сообщает "Коммерсант".

Пространство займет здания фабричной прачечной недалеко от "Невской ратуши" и будет включать в себя концертную площадку, фуд-холл и коворкинг. 100 млн рублей составят инвестиции  в проект.

На первом этаже здания разместят фуд-холл "Фабрика" площадью в тысячу квадратных метров, также он частично займет дворовую территорию. На втором этаже будет коворкинг.

Отмечается, что сейчас продолжают работы по реконструкции корпуса. Реализующая проект ООО "Управляющая компания "Ареопаг" скоро начнет искать подрядчика, который выполнит подрядчика для чистовых работ.

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