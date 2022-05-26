В Пушкинском районе жители спасают птенцов чибисов от бульдозеров

Подготовительные работы к строительству школы начались в Пушкинском районе Петербурга. Однако местные жители переживают, что на поле, где работают бульдозеры, огромное количество птичьих гнезд. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Работы начались в ЖК "Образцовые кварталы" в микрорайоне Пулковское. Пока жителям не удалось договориться с застройщиком, поскольку тот уже оплатил аренду техники. Однако во время работ могут погибнуть птенцы чибиса. Петербуржцы хотят привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Жители отметили, что время для работ выбрали крайне неудачно. Сейчас все поле усеяно птичьими гнездами, которые может задавить спецтехника.

"Очень хотелось бы привлечь внимание общественности и природоохранных организаций", – рассказали петербуржцы.