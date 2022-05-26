На Конюшенной площади появится пространство с амфитеатром и кафе

Общественное пространство "Ведомство" появится на Конюшенной площади в Петербурге. Там планируют организовывать джем-сессии, лекции, а также оборудовать кафе и рестораны.

Как сообщает пресс-служба Point Place, помещения, где раньше размещались конюшни, занимают площадь около 800 квадратных метров. Отмечается, что общественное пространство хотят сделать круглосуточным. Примерно 900 человек сможет вместить в себя "Ведомство".

Кроме того, на территории будут работать 10 гастрономических проектов, а также от семи до11 представителей fashion- и beauty-индустрии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на день ВМФ в Кронштадте откроются новые общественные пространства.