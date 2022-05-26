Ко дню ВМФ в Кронштадте откроют новые общественные пространства

В Кронштадте прошло совещание по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Губернатор Петербурга пообщался с руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу и инвесторами.

В его рамках показали, как идет завершение строительства третьей очереди музейно-исторического парка. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в День Военно-Морского Флота собираются открыть новые спортивные и досуговые пространства, крытый фуд-корт и пешеходную зону на берегу Финского залива.

Помимо важной работы по реконструкции исторических фортов, обсудили строительство инфраструктуры для жителей Кронштадта. Среди планов школа, отель, два детских сада, спортивный центр, инновационный инженерный центр и музей военно-морской славы.

Отмечается, что это первая масштабная модернизация Кронштадта и фортов с Петровских времен. Проект даст новые рабочие места жителям города-острова, а также возмжностидля развития предпринимательства.