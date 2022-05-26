  • 26 Май 2022
USD 26.05.2022 56.2996 -0.6694
USD ММВБ  
EUR 26.05.2022 57.9210 -0.9495
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Ко дню ВМФ в Кронштадте откроют новые общественные пространства

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Кронштадте прошло совещание по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Губернатор Петербурга пообщался с руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу и инвесторами.

В его рамках показали, как идет завершение строительства третьей очереди музейно-исторического парка. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в День Военно-Морского Флота собираются открыть новые спортивные и досуговые пространства, крытый фуд-корт и пешеходную зону на берегу Финского залива.

Помимо важной работы по реконструкции исторических фортов, обсудили строительство инфраструктуры для жителей Кронштадта. Среди планов школа, отель, два детских сада, спортивный центр, инновационный инженерный центр и музей военно-морской славы.

Отмечается, что это первая масштабная модернизация Кронштадта и фортов с Петровских времен. Проект даст новые рабочие места жителям города-острова, а также возмжностидля развития предпринимательства.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram