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Юрист рассказал петербуржцам, что делать при повреждении машины на ямах

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© Фото: скриншот публикации в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во ВКонтакте

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В Петербурге с дождями увеличилось количество происшествий с участием ям и автомобилистов. Под водной гладью иногда скрываются огромные пробоины. Попав в них, автомобилист может остаться без колес, подвески и повредить другие детали машины. О том, как поступать в такой неприятной ситуации рассказала Neva.Today.

По словам юриста Адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Андрея Трофимова, с точки зрения правил дорожного движения, повреждения машины при попадании в дорожную яму является ДТП. Потерпевший может обратиться в в Госавтоинспекцию с сообщением об аварии. Те должны зафиксировать подробности и описать повреждения в протоколе осмотра. Также водителю стоит самому сделать несколько фото поврежденной машины и дороги с ямой, а также найти свидетелей.

Если автомобиль застрахован КАСКО, то у автомобилиста есть все шансы на получение страхового возмещения напрямую от страховой компании. При отсутствии КАСКО, водитель может рассчитывать на компенсацию в судебном порядке. Перед судом водителю стоит обратиться в экспертную организацию, чтобы оценить ущерб.

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