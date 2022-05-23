Школы Петербурга победили в конкурсе худших туалетов

В Петербурге два учебных заведения прославились на всю Россию из-за своих туалетов. Гимназия №227 и школа №603 попали в топ антилидеров голосования Domestos. Результаты голосования опубликовали на сайте программы.

Первое место занимает школа №603 на Малой Балканской - за нее проголосовали 804 человека, а второй стала гимназия №227 с 780 голосами. Организаторы акции не стали публиковать снимки, однако известно, что со стен помещений падает плитка, нет кабинок, разбита сантехника, а трубы нуждаются в полной замене.

Власти Петербурга сэкономят на ремонте этих школ, ведь победители антирейтинга получают прав на приведение в достойный вид. Также еще 50 школ, попавших в этот список, получат годовой запас моющих средств.