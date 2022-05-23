В Курортном районе к летнему сезону подготовили 14 пляжей

Петербургская комиссия одобрила 14 городских пляжей, которые находятся в Курортном районе. В комиссии были представители МЧС, Роспоребнадзора, ГИМС и администрации Курортного района.

Специалисты проверили все пляжи района и наличие там и состояние пляжной мебели, спасательного оборудования и кабинок для переодевания. Также проверяли санитарное состояние плажей.

Петербуржцы назвали лучшим пляжем этого лета "Золотой". Пляж был благоустроен - там восстановили историческую зону променада, поменяли скамейки и шезлонги. Кроме того, пляж обзавелся зоновой отдыха с качелями, спортивной зоной и детским городском. На пляже также появились душевые кабины и туалеты.