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В прошлом году Петербург исполнил все социальные обязательства

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© Фото: Baltphoto

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что, несмотря на пандемию, в 2021 году экономика города показывала положительную динамику. Северная столица выполнила все социальные обязательства, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В прошлом году в бюджет города поступило 843,3 миллиарда рублей доходов, что 104,4 процента от плановых показателей. Расходную часть бюджета исполнили в сумме 796,5 миллиарда рублей или на 98,2 процента. Профицит бюджета - 46,8 миллиарда рублей. 

По словам Беглова, рост был по большинству ключевых отраслей и превысил среднероссийский уровень. Так, индекс промышленного производства составил 107,5 процента,  а оборот предприятий и организаций вырос в 1,6 раза. Также сильно вырос объем розничной торговли. Кроме того, получилось сохранить высокий уровень исполнения бюджета по расходам.

Отмечается, что бюджет города сохранил свою социальную направленность. Почти 75% от общего объема программных расходов пришлось на государственные программы по развитию образования, транспортной системы, здравоохранения, а также на социальную поддержку петербуржцев.

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