С 26 мая в Петербурге начнется сдача ЕГЭ-2022

С 26 мая в Петербурге стартует основной этп Единого государственного экзамена. На ЕГЭ на сегодняшний день записались около 37 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Во время экзаменов будет вестись трансляция с видеокамер на портал видеонаблюдения с 6678 видеокамер. В проведении ЕГЭ будут участвовать 184 городских объекта. Из них 172 пункта проведения экзаменов, девять пунктов проверки заданий, конфликтная комиссия, а также два объекта обработки информации по ГИА.

Также специалисты построили и запустили семь новых площадок ЕГЭ. Основной период сдачи экзаменов придется по 2 июля, а дополнительный с 5 по 20 сентября.

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