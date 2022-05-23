Скоростные теплоходы запустили в Петербурге до Диорамы «Прорыв»

Между Петербургом и Музеем-Диорамой "Прорыв блокады Ленинграда" открыли новый скоростной водный маршрут. Первый рейс состоялся в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Астра Марин".

Время в пути составляет чуть больше часа. Пассажирам теплохода проводят экскурсию с посещением всех экспозиций музея-заповедника. В продолжение маршрута посещают Крепость Орешек, до которой от Диорамы добираться меньше 10 минут. В дальнейшем планируют запустить регулярные рейсы по праздничным дням и выходным.

Во время поездки можно посетить кафе и приобрести сувениры. Также во время путешествия все пассажиры могут воспользоваться экскурсионными устройствами.