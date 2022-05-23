В конце мая в девяти районах Петербурга проведут гидравлические испытания

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону в Петербурге продолжаются гидравлические испытания. Об этом сообщает ГУП "ТЭК СПб".

Теплоэнергетики с 23 по 27 мая проведут 26 проверок. В предприятии отметили, что мероприятия запланированы в Колпинском, Выборгском, Красносельском, Фрунзенском, Красногвардейском, Невском, Пушкинском, Московском и Приморском районах.

Во время испытаний специалисты увеличивают давление в трубах. Нагрузка на четверть превышает обычную нагрузку, а температуру воды в трубах в это время снижают до 40 градусов.

Петербуржцев просят быть внимательнее на период проведения гидравлических испытаний и соблюдать правила безопасности.