В Петербурге появится самый большой музей трамваев

Музей электрического транспорта в Петербурге собираются расширить. После реконструкции его можно будет назвать самым большим в мире.

К разработке проекта реконструкции и расширения действующего учреждени только приступает архитектурное бюро "Студия 44". Известно, что в одно здание объединят три депо электротранспорта на Среднем проспекте Васильевского острова. В нем будет отдельная экспозиция, которую посветят годам блокады Ленинграда, а также специальные смотровые площадки, где посетители смогут осмотреть составы. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Окончательную концепцию реконструкции музея, скорее всего, представят на ПМЭФ. Проект оценивается в 15 миллионов рублей.