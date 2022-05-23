Полмиллиона человек посетили Книжный салон в Петербурге

В Петербурге накануне закончился Книжный салон, который с 19 по 22 мая работал на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Как подсчитали организаторы, за эти дни мероприятие посетили 500 тысяч человек. На Дворцовой площади прошло более 100 мероприятия.

В этом году в Книжном салоне поучаствовали более 250 издателей, для которых участие было бесплатным. Особое внимание уделили литературе для детей. Территорию общей площадью 900 квадратных метров детская площадка.