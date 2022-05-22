Парад Петров Первых прошел на Дворцовой площади

В Петербурге завершает свою работу международный книжный салон. Жители и гости города в течение несколькихдней могли встречаться с известными писателями и посещать лавки издателей.

В рамках салона на Дворцовой площади прошел парад Петров Первых в воскресенье. Одевшись по образу первого российского императора, люди прошлись по главной площади Петербурга. Видеозапись парада опубликовал в своем телеграм-канале комитет по печати.

В этом году многие события приурочили к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Накануне в Петергофе прошел весенний праздник фонтанов, организованные в стиле знаменитых Петровских ассамблей.