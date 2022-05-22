Россиянам рассказали, как уменьшить счета за электроэнергию на 25%

Систему комплексного анализа энергопотребления создали разработчики из Свердловской области. Она поможет снизить коммунальные счета в квартире на 15-25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора проекта Вячеслава Матвеева.

Инициатива будет представлена в треке Национальной технологической инициативы на форуме "Сильные идеи для нового времени". Матвеев рассказал, что установка системы проста и не потребует специальных навыков. Сейчас разработку тестируют для работы в квартирах, но ее можно будет применить на социальных и промышленных объектах. Систему уже проверили, и она доказала свою эффективность. Система может помочь съэкономить расходы на энергию до 25% в месяц. Кроме аналитики, прибор поможет выявить источники ненормативных потерь и аномального энергопотребления.

Подключить рибор можно с помощью одного датчика-клипсы к электросети обычного счетчика.