Вице-губернатор Потехина пожаловалась на телефонных мошенников

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, как не позволила мошенникам запугать себя и выманить персональные данные. В социальных сетях она поделилась своим опытом.

Попытка обмануть её произошла в субботу утром. Мошенники подступались к ней в несколько этапов. Сначала чиновнице пришло сообщение от якобы персонального менеджера, которая предупредила о мошенниках. После начались многочисленные звонки с угрозами, а за ними сообщения с кодами подтверждения от разных сервисов и онлайн-магазинов.

Также у нее попытались выманить голосовые подтверждения и данные. По словам Потехиной, стоит сохранять спокойствие, тогда потраченное время будет единственной потерей. Она попросила петербуржцев не поддаваться на провакации и не вступать в разговоры с такими людьми. При сомнениях лучше самим связаться со службой поддержки по официальным номерам телефонов.