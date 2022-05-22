Из-за санкций петербуржцы обратились к книгам по самообразованию и развитию

Экономическую ситуацю в России серьезно пошатнули введенные западными странами антироссийские санкции. Многие россияне, в том числе и петербуржцы, остались без работы, но не перестали заниматься самообразование. Об этом сообщает Neva.Today.

По информации платформы для управления бизнесом на маркетплейcах EGGHEADS, в марте этого года на Wildberries на 78,5 млн рублей продали книг по самообразованию и развитию. Отмечается, что средний чек составил 605 рублей. Также на 27,3 млн рублей, со средним чеком в 822 рубля, продали книг из категории бизнес и менеджмент.

Оказалось, что художественная литература не так востребована у россиян. За месяц всего на 8 млн рублей заказали таких книг.