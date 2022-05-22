Компанию "Автоваз" возглавит вице-губернатор Петербурга Максим Соколов

Вице-губернатор Петербурга и бывший министр транспорта РФ Максим Соколов стал президентом "Автоваза". Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, совет директоров "Автоваза" уже вынес соответствующее решение, а в должность он вступит с понедельник, 23 мая.

Источник в госструктурах отметил, что также на следующей неделе состоится представление Соколова коллективу "Автоваза".

Ранее сообщалось, что Соколов был одним из кандидатов на пост президента фирмы. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, также на эту должность рассматривали бывшего замминистра торговли и промышленности РФ Александра Морозова, но он пойдет работать на одно из промышленных предприятий.