В 5 тысяч рублей обошелся сладкий рулет ветерану в Металлострое

88-летняя пенсионерка лишилась пяти тысячи рублей после визита "волонтера" в Металлострое. Во столько ей обошелся рулет к чаю от "волонтера". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Колпинского района обратилась ветеран труда. 13 мая к ней в квартиру на Плановой улице пришла неизвестная и представилась волонтером. Незнакомка вручила ей гостинец к чаю, после чего попросила воды. Пока пожилая женщина ходила на кухню, мошенница вытащила из кошелька пять тысяч рублей и ушла из квартиры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Накануне подозреваемую задержали, ей оказалась 54-летняя жительница Тверской области. У себя на родине она получила шесть судимостей. Также оказалось, что она объявлена в розыск.