Петербургская учительница потребовала от школьника извиниться и встать на колени

Учительница одной из петербургских школ потребовала от старшеклассника не просто извинений, а на коленях. Она хотела, чтобы он встал перед ней на колени и извинился за некий проступок. Об этом сообщает "Лента.ру"

В сети есть соответствующее видео.

«Ты – на колено. На колено передо мной! На колено!», - слышно на нем обращение преподавателя к ученику.

В этот момент школьник пытался извиниться перед женщиной. В ответ на эти слова учительница пообещала подать в суд на подростка и его родителей. По предварительной информации, после происшествия педагог с 40-летним стажем написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что родители учеников школы Петербурга жалуются на буллинг от учительницы. Преподавательница называла третий класс "самыми тупыми детьми на планете".