Благодаря газомоторному топливу водители Петербурга сэкономили 350 млн рублей

В первом квартале этого года петербургские автомобилисты смогли сэкономить 350 млн рублей за счет использования газомоторного топлива. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

За первые три месяца 2022 года в Петербурге реализовали почти 10 млн кубометров компримированного природного газа. Город стал одним из пяти участников проекта по ускоренному формированию рынка экономичного и экологичного топлива. Сейчас это направление активно развивается в Северной столице. По словам губернатора города Александра Беглова, накануне соответствующее соглашение подписали с ПАО "Газпром".

Кроме того, с апреля в Петербурге начали переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. В ней предусмотрено использование новых автобусов на газомоторном топливе.

Также ввели меры поддержки для автовладельцев, которые использует это топливо. Владельцы машин на метане на 5 лет освобождены от уплаты транспортного налога.