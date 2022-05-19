20 мая в Петербурге пройдет акция «На работу на велосипеде»

В Петербурге в пятницу, 20 мая, пройдет традиционная всероссийская акция "На работу на велосипеде".

"Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" предложил петербуржцам отправиться в пятницу на работу на велосипеде. Акцию также поддержал комитет по транспорту. Главной задачей мероприятия - привлечь внимание людей к возможностям комфортного передвижения по Северной столице на железных конях.

В пресс-службе учреждения отметили, что отказ от личного транспорта в пользу велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Это не только положительно скажется на здоровье, но и поможет экологии.