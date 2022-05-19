Главный синоптик Петербурга развенчал миф о холодной погоде и цветении черемухи

Примета о связи похолодания и цветения черемухи не находит подтверждения у ученых. Об этом завил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, нынешняя плохая погода и цветение этого дерева не совпали. Он отметил, что черемуха реагирует на любое, даже самое маленькое потепление.

"В этот период в регионе наблюдаются частые возвраты холодов (все же рядом с Арктикой мы живем), то эти периоды и попадают на цветение черемухи», — рассказал он в своем телеграм-канале.

За последние годы "дружное" потепление после холодов фиксировалось несколько раз. Так, в прошлом году в первой декаде мая было всего по три-восемь градусов, а уже во второй половине было от 20 до 27 градусов тепла.

После таких перепадов зацветате все подряд - черемуха, сирень и каштан.