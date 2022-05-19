В Петербурге начали монтаж выставки картин к 350-летию Петра Великого

На Марсовом поле начался монтаж выставки к 350-летию Петра Великого. Там обустроят 33 выставочных павильона в "русском стиле". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Павильоны будут частью реконструкции праздника 200-летия Петра Великого, который отмечали еще при Александре II. Экспозиция появится под открытым небом. Её сформируют цифровые и настоящие картины, VR-аттракцион и специальные видеоролики.

На выставку можно посмотреть бесплатно. Более того, она будет круглосуточной. По словам Пиотровского, в уникальный период "белых ночей" можно будет погрузиться в историю петровских реформ во время прогулки по центру.