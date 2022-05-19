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Петербург без спроса захватывают "умные" домофоны

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© Фото: Baltphoto

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Компания "Эр-Телеком", установившая за три года в Петербурге более восьми тысяч "умных домофонов", продолжает их ставить без согласования с собственниками дома.

Агрессивный монтаж домофонов в компании называют модернизацией, а на вопросы жильцов отвечают крайне неохотно. Как развивается ситуация с установкой оборудования Neva.Today рассказали жители дома №89. По словам местной жительницы, она заметила переустановку домофонов в парадной. До этого не было никаких уведомлений о проводимых работах. Женщина вызвала полицию, но не не обнаружили нарушений. Женщина же задалась вопросом, кто одобрил такие действия и кто будет за это платить.

В мае 2018 года компания «ЭР-Телеком», которая также известна как "Дом.ру" заключила контракт на 548 лн рублей с «Городским мониторинговым центром» в рамках программы "Безопасный город". За три года фирма успела установить  7,5 тысяч домофонов в 1601 доме, а когда контракт закончился, то фирма выиграла еще один тендер.

Новые домофоны устанавливают на парадные именно в рамках программы "Безопасный город". Житель Петергофа рассказал, что в его доме также начали устанавливать одноабонетские домофоны, причем не обращая внимания на полное несогласие жителей с такой процедурой. Квартиранты смогли помешать монтажу, но из всех подъездов дома без домофонов-глазков остались только два.

В компании считают, что действуют в рамках закона, а права граждан не нарушают, ведь они не устанавливают новые домофоны, а проводят модернизацию.

 

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