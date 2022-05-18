Почти 440 млрд рублей с начала года поступили в бюджет Петербурга

В бюджет Петербурга поступило 438 млрд рублей поступили за первые четыре месяца этого года. Это на 168% больше, чем за аналогичный период 2021 года. На 72% выросли собственные доходы города. К 1 апреля бюджет по доходам исполнили почти на 50%. Об этом сообщает администрация города.

Как рассказал губернатор города Александр Беглов, рост доходов бюджета показывает о своевременности и правильности решений, которые принимались на протяжении последних лет.

По его словам, городское правительство не собирается сокращать расходы на развитие Петербурга. Также важной задачей назвали повышение эффективности расходования бюджетных средств.