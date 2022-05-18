До 30 июня «Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на юг России

Продажу билетов в южные города РФ приостановила авиакомпания "Аэрофлот". Полеты не будут производить в города, где действует режим ограничения полетов, до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпания.

Авиаперевозчик приостановит продажу билетов из Москвы в Симферополь, Краснодар, Анапу, Белгород, Геленджик, Воронеж, Ростов-на-Дону. Прямую рейсы из Петербурга и Красноярска аннулируют. Билеты можн переоформить на другие направления или вернуть деньги.

Также компания собирается сохранить необходимое число рейсов и емкостей для перевозки людей с уже купленными билетами на случай, если ограничения с полетов снимут. Напомним, что полеты в южные города страны будут действовать до 25 мая. Впервые об это стало известно 24 февраля.