Экс-чиновницу Петербурга оштрафовали за халатную организацию отдыха детей

В отношении бывшего руководителя районного отдела образования суд вынес постановление по угловному делу. Женщину обвиняют в халатности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Женщине выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. В отношении нее прекращено уголовное дело.

По версии следствия, в июне прошлого года подсудимая заключила контракт с одной из фирм по окозанию услуг по организации на курортах Краснодарского края для детей-инвалидов. Однако чиновница не проверила условия содержания в пансионате "Полярные зори" в Анапе.

Оказалось, что в пансионате в ваннах была черная плесень и протекала сантехника. В некоторых помещениях обнаружились блохи.