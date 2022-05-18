На 135 гектаров расширят территорию Петербурга за счёт намывов

Границы Петербурга расширя на 135,3 гектара за счет включения в территорию города искуственных намывов, уже существующих в акватории Финского залива.
Депутаты городского Законодательного сбрания приняли законопроект в первом чтении единогласно.
Парламентарии предложили включить в территорию города участок на Крестовском острове около вестибюля станции метро "Зенит". 165,8 тысяч квадратных метров составляет площадь этой территории. Другие два участка расположены на юго-западе Невской губы Балтийского моря.
Стоит отметить, что присоединение участков поменяет границы МО "Чкаловское" и города Ломоносов.