В Петербурге появится новая сеть магазинов

В Петербурге уже в этом году могут открыться магазины сети "Жизньмарт". Об этом сообщает "Peterburg2".

У екатеринбургской сети магазинов есть два формата - стандартные магазины с большимм ассортиментом и мини-магазины "to go".

Основным ассортиментом сети является готовая кулинария, десерты и напитки. В расширенной версии магазинов также будут продавать бытовые товары, зоотовары, продукты, фрукты, овощи, рыбу и мясо. В Северной столице сеть будет работать по франшизе. Уже подписаны первые договоры с франчайзи, уже подбираются подходящие помещения. В перспективе возможно открытие около 250-300 магазинов мини-формата. Их площадт составит от 20 до 80 квадратов. Также планируется открытие 150 точек стандартного формата. Их торговая площадь составит от 100 до 120 квадратных метров.