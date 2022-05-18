На нехватку психиатров и терапевтов в Петербурге пожаловался глава Комздрава

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что в городе ощущается острая нехватка врачей и медсестер.

Так, в прошлом году укомплектованность городских больниц и поликлиниках врачами составила 81,4%, а средним медицинским персоналом - 76,1%.

Больше всего городу нужны педиатры, терапевты, иммунологи и аллергологи. Самыми дефицитными специалистами считаются анестезиологи, психиатры, реаниматологи и судебно-психиатрические эксперты.

В Петербурге работают 287 медицинских учреждений, среди них 268 в городском подчинении, а 19 в федеральном. В них работают 118 тысяч человек.

Отмечается, что комитет по здравоохранению попросил Педиатрический университет выделить для ординаторов 63 места для подготовки специалистов по дефицитным направлениям.