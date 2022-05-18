Депутаты предложили устанавливать ульи на крышах Петербурга

Петербург предлагают сделать пчеловодческим городом. На крышах домов города могут появиться множество ульев. Такой законопроект приняли в рамках заседания Законодательного собрания грода.

Документ внес Комитетом по законодательству и комиссией по экологии ЗакСа. Депутат Всеволод Белико, представляющий законопроект, заявил, что пчеловодство в регионе никак не регулируется законодательством. Инициативу выдвинули, что простимулировать горожан заниматься пчеловодством.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в промышленности Петербурга доля импорта из недружественных стран составляет 29 процентов. Об этом заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.