После проверок КСП в Петербурге возбудили четыре уголовных дела

Председатель КСП Константин Желудков рассказал о результате проверок, после которых возбудили четыре уголовных дела.

По его словам, за прошлый год аудиторы палаты провели 270 экспертно-аналитических и контрольных проверок. Два из них проводились параллельно со Счетной палатой РФ.

Также сотрудники КСП Петербурге проверили деятельность 80 учреждений, 2 акционерных общества и 10 унитарных предприятий. Также проверили 32 органов местного самоуправления и 31 орган государственной власти Петербурга. По материалам проверок органами прокуратуры внесли 52 представления и 5 протестов на незаконные правовые акты.

24 должностных лица привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. В четырех случаях были возбуждены уголовные дела. Еще по десяти отчетам Палаты органы внутренних дел проводятся проверочные мероприятия.