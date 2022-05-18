ФАС проверит гостиницы Петербурга из-за майских цен

Ценообразование в петербургских гостиницах во время майских праздников проверит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Также проверка затронет отели в других крупных регионах РФ - Москва, Подмосковье и Татарстан.

Как сообщает NSP, ведомство потребовало предоставить данные о стоимости услуг размещения в гостиницах с 15 апреля по 15 мая. В случае повышения стоимости услуг необходимо объяснить и причины и указать совокупную выручку объектов за последний год.

Целью проверки стало выявление наличия или отсутствия признаков нарушения антипонопольного законодательства.

Антимонопольщики решли проанализировать цены на гостиничные услуги по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ранее он заявил о том, что необходимо принять меры по стаблизации цен в гостиницах.