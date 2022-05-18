В Петербурге оценили перспективы замещения импорта

В промышленности Петербурга доля импорта из недружественных стран составляет 29 процентов. Об этом заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.

Во время пресс-конференции в "Интерфаксе" он рассказал, что город сталкивается с отказами в поставках сырья, электронно-компонентной базы, инструментов и оснастки. По его словам, есть все возможности для исправления сложившейся ситуации. Он отметил, что два петербургских предприятия уже прорабатывают возможные вариант. Также местные предприятия проводят редизайн печатных плат под электронно-компонентную базу.

Также страдает из-за отсутствия зарубежной электроники автором. Вместе с Минстрансом РФ городские власти работают над восстановлением нужных логистических цепочек, чтобы вернуть автозаводы к работе. Соловейчик также напомнил о необходимости заместить 172 жизненно важных лекарст.