Работу студентам предложил холдинг «Евроинвест» Андрея Березина

О важности притока интеллекта для развития бизнеса рассказал председатель правления группы компаний «Евроинвест» Андрей Березин. Предприятия холдинга начали набор сотрудников — их выберут из лучших студентов российских крупных вузов.

По словам Березина, в ближайшее время интеллектуальный капитал станет ключевым фактором для эффективного развития любого бизнеса. Такой капитал используется для увеличения прибыли и улучшения остальных экономических и технических результатов. Также он считает, что интеллектуалы в будущем станут обладателями основных ресурсов.

Бизнесмен также напомнил, что отсутствие производства неизбежно приводит к необходимости закупать сырье и готовые продукты. Однако в последние годы значение интеллекта многократно увеличилось, и этот процесс продолжится в будущем. Однако сложность в том, что в России ощущается нехватка либо отсутствие высокотехнологичных проектов.

Стоит отметить, что в конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил о массовом отъезде за рубеж IT-специалистов из разных отраслей. По информации РАЭК, только за прошлый месяц Россию покинули до 100 тысяч профессионалов в области IT.

Правительство страны приняло ряд мер, чтобы мотивировать специалистов работать на отечественных предприятиях, но в процессе должен участвовать и сам бизнес.

Например, компании, которые входят в ПАО «Светлана» Березина, ведут активный набор молодых специалистов. Также прилагают усилия и по сохранению старых кадров. В рамках сотрудничества с крупными вузами России предприятие предлагает рабочие места лучшим студентам последних курсов. Потенциальным сотрудникам помогают совмещать учебу с работой, а после вуза у студентов уже будет практический опыт работы. Среди основных видов деятельности «Светланы» — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Поэтому там так важен приток интеллекта. Сотрудникам дают возможность профессионально реализоваться и карьерно расти.